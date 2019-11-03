Для укрепления иммунитета диетологи посоветовали есть квашеную капусту

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Российские диетологи рассказали, как укрепить иммунитет в преддверии зимы, сообщает РИА Новости.

Первым помощником для поддержания иммунитета являются витамины. При этом больше всего витамин С содержится не в цитрусовых, как принято считать, а в квашеной капусте и болгарском перце.

«Многие считают, что цитрусовые — это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах», — рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.

А по словам профессора ФМБА России, врача персонифицированной медицины, диетолога Маргариты Королевой, квашеная капуста еще является натуральным пробиотиком, поддерживающим микрофлору кишечника.

«Люди, имеющие склонность к высокой гипертонии, избыточному весу, могут есть такую капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, с добавлением брусники, клюквы, которые позволяют получить квашеные продукты», — посоветовала Королева.

Другим хорошим источником витамина С являются темно-зеленые овощи и салатная зелень (петрушка, шпинат).

Бета-каротин, который также важен для иммунитета, содержится в овощах ярких цветов, отметила специалист.

«Употреблять нужно красные, пурпурные, оранжевые, желтые овощи и зелень для того, чтобы получить достаточно бета-каротина, нужно есть термически обработанные слегка либо сырые продукты», — сказала профессор.

В рацион также необходимо включить продукты, богатые витаминами Е (орехи, авокадо, цельнозерновой хлеб) и А (яичные желтки), а также продукты, содержащие цинк (орехи и морепродукты), и источники белка (белое мясо птицы, рыба).

При этом мнение специалистов о пользе чеснока разделились. Так, Королева считает, что продукт обладает антибактериальными свойствами, поскольку содержит фитанциды. А Обложко назвал данное убеждение мифом.

«На самом деле, чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок», — посчитал врач.

Специалисты призывают не слишком усердствовать в стремлении повысить свой иммунитет, а поправлять его качественно.

При этом переедание и жирная пища могут свести все усилия к нулю, уверены врачи. Также они посоветовали ограничить потребление консервированных и маринованных продуктов, избегать копченостей, рафинированных продуктов с преобладанием насыщенных жиров в составе или трансжиров, сахара и соли. Кофе и алкоголь замедляют усвоение питательных компонентов, напомнили специалисты.

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