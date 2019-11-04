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Татар-информ

4 ноября 2019, 12:10

Духовная жизнь

Православные совершили крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

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Духовная жизнь

Православные совершили крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

Фото: Владимир Васильев

Процессия прошла до места обретения иконы.

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана состоялся традиционный крестный ход от Благовещенского собора Казанского Кремля к месту обретения чудотворного образа Казанской Божией Матери. Процессию верующих возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Шествие завершилось молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери. Митрополит отметил, что храм был построен менее чем за 3 года силами многих благотворителей и при поддержке татарстанских властей.

«Это свидетельство народного единства, не по декларированию, а по реальным плодам. Дорогие мои, несите весть, что возродился дом Пресвятой Богородицы, а значит, и Россия возрождаться будет», — обратился он к верующим.

Митрополит напомнил, как икону Казанской Божией Матери нашла юная девушка в 1579 году после страшного пожара, почти уничтожившего все строения в Казани. После чего образ не раз помогал людям в сложные времена и являл чудеса.

«Дорогие мои, посмотрите на этот собор и представьте: 440 лет шла Россия сюда, чтобы поклониться Богоматери. Миллионы людей возносили свои печали и радости и уходили услышанными», — сказал митрополит и призвал верующих всегда сохранять веру в Бога.

Напомним, что ранее сегодня состоялась торжественная литургия.

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