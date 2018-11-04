В Казани верующие присоединились к литургии в День иконы Божией Матери

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В День Казанской иконы Божией Матери православные жители и гости столицы Татарстана собрались вместе на литургию и крестный ход. Торжественное богослужение началось в 9 утра в Благовещенском соборе Казанского Кремля. Множество верующих разместились в храме и на площадке перед ним, некоторые пришли с семьями.

«Мы стараемся не пропускать службы, всегда берем с собой детей, устраиваем семейный праздник», — рассказала мать троих детей Марина Иванова.

Если помолиться в храме в день Казанской иконы и совершить крестный ход, то здоровье становится крепче, считают прихожане. Сегодня после литургии верующие во главе с митрополитом Феофаном пройдут крестным ходом с чудотворным образом. Они пройдут от Благовещенского собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма. Напомним, что по этому случаю в центре Казани частично перекрыли дороги.

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