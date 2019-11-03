Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу новых авто

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). По итогам девяти месяцев текущего года Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему рынка новых легковых автомобилей.

Согласно информации аналитического агентства «Автостат», с января по сентябрь 2019-го в республике было куплено 49,3 тыс. новых машин, что составляет почти 4,4% рынка. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

При этом в целом объем российского рынка новых легковых авто за девять месяцев этого года составил 1,13 млн штук, также продемонстрировав снижение на 2%.

Регионом же – лидером по числу новых машин традиционно стала Москва (158,4 тыс. купленных авто, 14% рынка и снижение, равное 6%). Второй стала Московская область – 101,8 тыс. авто, 9% рынка и его увеличение на 6%, а третьим оказался Санкт-Петербург – 75 тыс. штук, 6,6% рынка и снижение на 6%.

В десятку регионов по продажам новых автомобилей также вошли Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан занял шестое место среди регионов России по количеству легковых автомобилей отечественного производства.

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