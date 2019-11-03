Объявлен конкурс на лучший проект надгробного памятника художнику Ильдару Зарипову

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). Министерство культуры Татарстана объявило открытый конкурс на лучший эскизный проект надгробного памятника народному художнику России Ильдару Зарипову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«К участию приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами творческих союзов», – уточнили в пресс-службе.

Продлится конкурс до 15 января 2020 года. Желающим принять участие в нем следует обращаться за конкурсной документацией в отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкультуры РТ (Казань, ул. Пушкина, д. 66/33, каб. 113 и 115). Телефон для справок: 8 (843) 264-73-91.

Ильдар Касимович Зарипов родился 15 ноября 1939 года в Казани. Окончил Казанское художественное училище, Московский государственный художественный институт имени Сурикова и мастерскую живописи Академии художеств СССР.

В своем творчестве обращался как татарскому народному искусству, так и к русской живописной традиции. Его работы созданы на стыке реализма и символизма, они также испытали влияние неопримитивизма и модернизма. Стиль Зарипова «сочетает декоративную выразительность письма с открытостью и некоторой наивностью мироощущения», отмечает пресс-служба ГМИИ РТ, во входящей в состав которого галерее «Хазинэ» открыта постоянная экспозиция художника.

Заслуженный деятель искусств ТАССР (1977), заслуженный художник РСФСР (1983), лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая (1994), лауреат премии Министерства культуры РТ имени Баки Урманче (2001), народный художник РФ (2002). Скончался 14 июня 2012 года.

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