Татарстан вошел в топ-10 регионов России по числу отечественных легковушек

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). По данным на 1 июля этого года Татарстан занял шестое место среди регионов России по количеству легковых автомобилей отечественного производства. Согласно информации аналитического агентства «Автостат», в республике зарегистрировано 565,6 тыс. таких легковых авто.

Регионом-лидером по количеству отечественных легковушек оказался Краснодарский край с 764,7 тыс. подобных машин. За ним следуют Московская область (651,1 тыс. авто отечественных брендов), Башкортостан (618,3 тыс.), Москва (590,9 тыс.) и Ростовская область (573 тыс.).

Кроме того, в топ-10 регионов по числу отечественных машин в парке легковых автомобилей вошли Самарская (554,1 тыс.), Свердловская (500 тыс.) и Челябинская области (475,7 тыс.), а также Дагестан (430,8 тыс.).

При этом «среди регионов-лидеров наибольшая доля машин отечественных марок в парке наблюдается в Дагестане (74,1%)». Всего же в 22 субъектах Федерации отечественных легковушек насчитывается больше, чем зарубежных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в пятерку городов-лидеров по спросу на дорогие автомобили.

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