Три тысячи саженцев украсили поселок Монолит Азнакаевского района

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В микрорайоне Монолит Азнакаевского района активисты высадили 3 тысячи саженцев деревьев. Об этом пишет «Азнакаево».



«Зелени вокруг никогда не бывает много», – решили местные жители, придя на посадку целыми семьями.





Молодые деревья украсили Ютазинский тракт. Председатель ТОС № 4 Нурия Хазипова отметила, что в стороне от этого благого дела не остались ни дети, ни взрослые.



«Большая благодарность всем семьям, внесшим вклад в озеленение окружающей среды», – сказала Нурия Хазипова.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на набережной Заинска-2 высадили Венгерскую сирень.

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