Фильм татарстанских режиссеров «Кире» выпустят в федеральный прокат

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Фильм татарстанских режиссеров Рустама Рашитова и Ильсеяр Дамаскин «Кире» выпустят в федеральный прокат. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.



«Договоренность по премьере в Москве существует, она пройдет в столице ближе к Новому году. Также мы планируем показать картину в Нижегородской и Челябинской областях и в Забайкалье», — сказала Нафигова.





Региональный прокат пройдет на 10 площадках Татарстана в залах, которые субсидированы Фондом кино. Далее прокатчики планируют показать картину в Башкортостане.



«„Кире“ — региональное кино, которому нужны другие инструменты, особенно если на большой маркетинг нет бюджета», — добавила собеседник агентства.



К слову, лента снята без господдержки на частные инвестиции.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани прошел премьерный показ фильма «Кире» (Упертый).







Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.