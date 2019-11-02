Розовая коза и дом в центре Казани: в ДК Ленина прошел показ фильма «Кире»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани сегодня состоялся премьерный показ фильма «Кире» (Упертый) с актером и членом «Квартета И» Камилем Лариным и актером театра Камала Фанисом Зиганшиным в главных ролях.

«Мы очень хотим, чтобы фильм стал популярен. Потому что проблемы, затронутые в фильме, одинаковы для всех регионов нашей многонациональной страны», — сказал режиссер Рустам Рашитов.

Картина была создана двумя режиссерами — Рустамом Рашитовым и Ильсияр Дамаскин. Съёмки проходили в Казани и Болгаре. К слову, одной из локаций картины стало здание АО «Татмедиа». Съёмочный процесс ленты «Кире» занял около 20 смен.

«До этого мы работали этой же командой над фильмом „Отосланные письма“. Работать над этой картиной была большой радостью — встретиться с теми же людьми, например, с актерами Фираей Акберовой и Фанисом Зиганшиным», — отметил Рашитов.

Создатели картины писали сценарий специально для Фаниса Зиганшина.

«Я узнал, что сценарий пишется для меня, и, если честно, опешил и обрадовался — всё, стал суперзвездой. Хочу отметить, что режиссер организовывал репетиции, потому что для театрального режиссера главное — процесс», — признался актер.

Съемочная группа состояла примерно из 30 человек. В картине снимались певица Эльмира Калимуллина, заслуженая и народная артистка РТ Фирая Акберова и народный артист республики Роман Ерыгин.

Камиль Ларин участвовал в пяти рабочих сменах и, по словам режиссера Рустама Рашитова, актер признался, что для него этого были самые интенсивные съемки.

«Он работал пять дней с утра до вечера», — добавила Ильсияр Дамаскин.

Фильм повествует о москвиче, который приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца, у которого есть семья и розовая коза, продать дом в центре. Договориться героям будет трудно в прямом и переносном смысле.

«Коза — это любимое животное главного героя, потому что она такая же упертая. Коза сначала была белой, потом она розовеет, становясь своего рода лакмусовой бумажкой и отражая внутренний мир персонажа Фаниса Зиганшина», — отметила режиссер.

Дом, в котором проходили съемки, реальный и находится в Казани в районе Горок.

«Жители этого частного дома сталкиваются с теми же проблемами, что и герои нашего фильма», — поделился Рашитов.

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