В канун Дня народного единства в небо Казани запустили аэростат «МИРа»

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В канун Дня народного единства на площади Тысячелетия Казани в небо запустили брендированный воздушный шар телерадиокомпании «МИР».

«Сегодня в предверии большого праздника — Дня народного единства — мы запускаем в небо Казани наш аэростат "МИРа". Мы будем счастливы, если жители Казани увидят сегодня в окно наш аэростат и получат позитивные эмоции и заряд на целый день», — отметила во время разговора с журналистами заместитель директора радиостанции «МИР» Алена Шепитилова.

Пилотировал тепловой аэростат вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. На его счёту несколько международных рекордов, в том числе в 2017 году Меняйло вместе с Фёдором Конюховым поставили мировой рекорд по времени беспосадочного перелета, продержавшись в воздухе более 55 часов.

«Самый интересный момент сегодняшнего полёта — это то, что он начинается в центре Казани на площади Тысячелетия, напротив мечети [Кул Шариф]. Направление ветра такое, что мы сейчас полетим как раз в сторону мечети. Дальше мы улетаем за город, воздушный шар путешествует исключительно по ветру, никто заранее не знает, куда мы летим», — поделился пилот воздушного шара.

Меняйло также выразил надежду, что этот полёт над Казанью послужит толчком к развитию воздухоплавания в регионе.

Брендированный тепловой аэростат под управлением Ивана Меняйло не первый раз принимает участие в массовых общегородских праздниках.

«Первый полёт он совершил в прошлом году. Его дебют был в Воронеже. Он летал в российских городах Астрахань, Москва, Великий Новгород, также в странах СНГ — Армении, Белоруссии, потому что телерадиокомпания „МИР“ объединяет страны содружества. Вот сегодня он полетит в Казани. Мы очень рады, долго к этому готовились с нашими коллегами из Татарстана, которые помогли совершить нам эти полеты», — добавила Алена Шепитилова.

Напомним, 4 ноября в КРК «Пирамида» состоится праздничное музыкальное мероприятие «Танцемания», приуроченное ко Дню народного единства. На сцену выйдут музыкальные группы Burito и «Винтаж», российский диджей и музыкант DJ Groove, состоятся розыгрыши. Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины.

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