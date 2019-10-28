В Казани День народного единства отметят «Танцеманией» под музыку «Винтаж» и Burito

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). День народного единства 4 ноября в столице Республики Татарстан отметят праздничной «Танцеманией». В КРК «Пирамида» выступит российская поп-группа «Винтаж», музыкальный коллектив «Burito» и электронный музыкант DJ Groove.

Гости праздника смогут выиграть призы в праздничной викторине: круиз по Волге на комфортабельном четырехпалубном теплоходе или полет над Казанью на аэростате вместе с чемпионом мира по воздухоплаванию Иваном Меняйло.

Мероприятие начнется в 17.00, организаторами праздника выступят республиканское агентство «Татмедиа» и телерадиокомпания «МИР».

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