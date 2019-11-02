Наставник «Факела»: У новой команды «Зенита-Казани» большой потенциал

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Факела» из Нового Уренгоя Камилло Плачи прокомментировал победу над казанским «Зенитом» со счётом 0:3.

«Мы находимся в поисках игры, которую хотим видеть от команды, ведь мы ещё не укомплектованы, есть травмированные. Но результаты на старте сезона не должны никого вводить в заблуждение, игроки ещё не притерлись, игра ещё не построена. Все находятся в начале долгого пути, и у новой команды „Зенита“ огромный потенциал. Нам нужна была эта тяжелая победа, и мы рады вернуться домой с очками», — поделился наставник новоуренгойцев.

Также он рассказал о сроках возвращения в строй после травмы лидера команды Дмитрия Волкова: «Не знаю, я жду, когда врачи дадут добро. Помимо него есть и другие травмированные игроки, но ни по кому нет конкретной информации».

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