Первое поражение Вербова во главе «Зенита»: казанские волейболисты уступили «Факелу»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Алексей Вербов потерпел первое поражение у руля волейбольного «Зенита-Казани». В Центре волейбола столицы РТ казанцы со счётом 0:3 уступили «Факелу» из Нового Уренгоя.

«Зенит» сейчас переживает трансформацию — руководство Владимира Алекно перешло на второй план, он во многом доверяет Вербову. Второй начал свою тренерскую деятельность ещё по ходу прошлого сезона, иногда заменяя главного. Также пришло много новичков, которые только обживаются в клубе.

На сегодняшнем матче тренерский штаб не стал экспериментировать с составом и выпустил тех же ребят, что играли три дня назад против «Енисея»: Цветан Соколов, Максим Михайлов и Эрвин Нгапет в атаке, Алексей Кононов и Артем Вольвич на блоке и Валентин Кротков на позиции либеро.

Нестандартно выходили на площадку казанцы: каждый игрок каким-то образом взаимодействовал со старшим тренером Алексеем Вербовым — кто-то играл в камень-ножницы-бумагу, кто-то делал дэб. Но стоит отметить, что на игру команда вышла заряженной и эмоциональной.

Гости были очень хороши в атаке, но нередко допускали ошибки на блоке, которыми пользовался болгарский диагональный казанцев.

Иногда казалось, что волейболисты довольно расслаблены на площадке — они улыбались, перебрасывались шутками. Возможно поэтому в начале встречи у них были проблемы с приёмом. Это вылилось в постоянные догонялки — «Факел» отрывался, «Зенит» следовал за ним. Тем не менее в первой партии казанцы соперника не догнали — 23:25.

Вторая партия стала логическим продолжением первой, только, если раньше отрыв соперника был в одно-два очка, то теперь все четыре. Однако игра Соколова и четыре эйса от Андрея Сурмачевского — и вот казанцы уже впереди.

Вербов все же внёс коррективы в игру, вместо Кроткова на площадке появился либеро Валентин Голубев. Вскоре игра вернулась на круги своя и гости снова вышли вперёд, после чего взяли и вторую партию — снова 23:25.

Третья партия превратилась в бой, который с переменным успехом давался лучше то одной, то другой команде. Подопечные Вербова владели инициативой на протяжении всего сета, но упустили ее в самом конце — 24:26 и 0:3 по партиям.

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