Волейболист «Зенита»: Мы даже на тренировках играем лучше, чем сегодня

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист «Зенита-Казани» Цветан Соколов остался недоволен поражением команды со счётом 0:3 в сегодняшнем матче против новоуренгойского «Факела».

«Мы играли очень плохо, даже на тренировках мы показываем игру лучше. „Факел“ рисковал, хорошо сыграл в защите и на подачах, а мы — нет. Сейчас нам нужно изучить это поражение и не допустить тех же ошибок в следующей игре», — поделился волейболист.

Также он подвёл итог игры: «В первом сете мы проиграли, во втором попробовали новую тактику, но все равно проиграли. Теперь нужно провести анализ».

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