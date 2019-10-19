Марат Зяббаров пообещал провести до конца года еще девять сельхозярмарок в Татарстане

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В этом году в республике Минсельхозпродом РТ будет организовано еще девять сельхозярмарок. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как отметил глава профильного министерства, на таких ярмарках горожане «имеют возможность закупить всю необходимую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию по доступным ценам».

Ярмарки проходят по субботам в Казани, Набережных Челнах, поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района. По мнению министра, торговые площадки этих ярмарок являются хорошим местом сбыта своей продукции для многих сельхозтоваропроизводителей. А для большинства малых форм хозяйствования – основным и единственным рынком сбыта, подчеркнул он.

«По итогам прошлого года на торговые площадки было завезено продукции на общую сумму 1,3 млрд рублей», – заметил Марат Зяббаров.



Согласно данным ведомства, в текущем году проведено пять весенних и семь осенних ярмарок, объем сельхозпродукции и продовольственных товаров, завезеных для реализации населению, составил 737 млн рублей.

К примеру, как уточнили в министерстве, всего было завезено на торговые площадки мяса скота и птицы свыше одной тысячи тонн, молока разливного – 262 тонны, яиц куриных – 5,4 млн штук, муки – 464 тонны, сахарного песка – 574 тонны, овощей и картофеля – 10,4 тыс. тонн.

«Впереди у нас еще девять мероприятий [девять организованных министерством сельхозярмарок с учетом сегодняшней]», – проинформировал участников совещания руководитель Минсельхозпрода РТ.

Напомним, в республике ярмарки по реализации сельхозпродукции и пищевых продуктов будут проходить до 28 декабря включительно.

Как сообщило ранее ИА «Татар-информ», Алексея Песошина на сельхозярмарке в Казани угостили горячим чаем и блинами из печи.

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