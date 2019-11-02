Алексея Песошина на сельхозярмарке в Казани угостили горячим чаем и блинами из печи

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромпарке «Казань». Главу Правительства, как и других посетителей, угостили горячим чаем и блинами, приготовленными в передвижной печи.

Премьер-министра сопровождал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, который сообщил, что в казанский агропромпарк свою продукцию завезли производители Алькеевского, Арского и Кукморского районов. Кроме того, торговлю здесь развернули крупные организации агропромышленного комплекса республики.

Сельхозпроизводители представили большой выбор товаров, в том числе картофель и овощи, мясо, рыбу, сыры, муку, крупы, мед, масла, яйца, молочные продукты, сахарный песок и прочую продукцию.

Алексей Песошин обошел торговые ряды, пообщался с продавцами и покупателями, поинтересовался, как идет торговля. Он также ознакомился с ценами и ассортиментом представленной продукции, оценил ее качество.

«Есть ли покупатели?» — спрашивал у продавцов Алексей Песошин. И на свой вопрос получал практически одинаковые ответы: «Покупатели есть всегда», «Да, люди приходят», «Конечно, ведь у нас все вкусно, все для народа». «Реализация идет, спрос есть», — заверил и гендиректор «Татагролизинга» Азат Зиганшин.

Заинтересовался Алексей Песошин не только сельхозпродуктами, но и изделиями, выполненными воспитанниками Дома детского творчества Алькеевского района, и даже приобрел их товар.

«Мы привезли изделия из дерева, сделанные детьми и педагогами. Продаем их и зарабатываем деньги для закупки материалов для работы. Наши изделия не только по Татарстану раскупили, они разошлись по миру. На Сабантуе, который проходил во время чемпионата мира по футболу, жители Мексики, Испании, Парижа, Перу, Бразилии купили нашу продукцию», — рассказал педагог дополнительного образования Дома детского творчества Алькеевского района РТ Ильяс Идиятуллин.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» он признался, что Премьер-министр похвалил работы учащихся. «Он сказал, что мы — молодцы. И даже приобрел у нас вот такую посуду — миску. Она выполнена из многолетней березы. Видите эти узоры на посуде? Это не мы нарисовали, а природа», — поделился он.

В этом году осенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 14 сентября и продлятся до 28 декабря включительно. Ярмарки организованы на 15 площадках в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и в Зеленодольском районе РТ.

В агропромпарк «Казань» на сельхозярмарку сегодня завезли продукцию предположительно на 9 млн рублей.

Ранее, на брифинге в Кабмине РТ, глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров заявил, что в Татарстане цены на овощи на сельхозярмарках значительно ниже, чем в торговых сетях — разница доходит до 70%.

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