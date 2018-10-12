WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 ноября 2019, 12:14

ОбществоСельское хозяйство

Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

Рекомендуем

ОбществоСельское хозяйство

Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

Фото: архив/Рамиль Гали

В республике производство пищевых продуктов увеличилось за январь – сентябрь этого года на 5,9%.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Республика полностью обеспечивает себя основными видами продовольственных товаров. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На совещании глава профильного министерства рассказал о ситуации на рынке пищевой и перерабатывающей промышленности республики.

«В настоящее время мы в полном объеме обеспечиваем население республики основными видами продовольствия за счет собственного производства», – заявил министр.

Исходя из рекомендаций рациональных норм потребления пищевых продуктов, обеспеченность по мясу, молоку, яйцу и хлебу составила более 100%, по сахару и картофелю – более 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в шесть раз, отметил Марат Зяббаров.

По словам руководителя профильного министерства, за 9 месяцев текущего года объем производства пищевых продуктов увеличился к аналогичному периоду 2018 года на 5,9%.

«Самый большой рост достигнут по рыбе переработанной и консервированной – 47,1%, крупе – 39,3%, кисломолочной продукции – 23,1%, сливочному маслу – 20,4%, мясу – 15,7%», – уточнил глава Минсельхозпрода РТ.

Также министр отметил, что данные показатели достигнуты, помимо всего прочего, благодаря проведению в текущем году комплекса мероприятий по открытию новых и модернизации существующих мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В Татарстане в настоящее время насчитывается около одной тысячи таких предприятий.

Согласно данным ведомства, в республике производство молока обработанного (включая молоко для детского питания) увеличилось за январь – сентябрь этого года на 12,5%, макаронных изделий – на 11,2%, сыров – на 10,9%. Больше, чем за девять месяцев прошлого года, произведено также сахара, майонезов, муки из зерновых культур и других видов пищевых продуктов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Татарстан занимает среди 14 регионов Приволжского федерального округа лидирующие позиции по уровню низких цен на продовольственные товары

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Новости дня
12:42
Свои знания по «Большому этнографическому диктанту» проверили 95 жителей Менделеевска

За выполнение всех заданий можно максимально набрать сто баллов.

12:14
Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

В республике производство пищевых продуктов увеличилось за январь – сентябрь этого года на 5,9%.

11:54
Международный аэропорт «Казань» обслужил трехмиллионного пассажира с начала года

Большим спросом у жителей республики пользуются такие направления, как Анталья, Стамбул, Прага, Дубай, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.

11:32
«Задача на сезон — выйти в плей-офф»: В МВД РТ прошла презентация ХК «Динамо-Казань»

Новичкам команды были вручены джерси клуба.

11:04
В Татарстане введено в эксплуатацию 78% жилья от плана

На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в 14 муниципальных образованиях республики.

11:01
Под Заинском авто занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вечером в поворота на поселок Мирный.

10:37
После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

В больницу с жалобами на рвоту и боли в животе доставили шестерых детей.

10:32
Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в РТ в сентябре составила 3 тыс. 466,83 рубля.

10:11
Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе рисунков и эссе «Культура мира»

Лучшие 250 рисунков и 250 эссе включат в специальный каталог, который направят Президенту РФ Владимиру Путину и руководителям России.

10:03
Маленькие футболисты турнира России попали в больницу с кишечной инфекцией в Казани

С жалобами на рвоту и боли в животе за помощью к медикам обратились 16 детей.

09:53
Прокуратура РТ проверяет информацию в СМИ об отравившихся в гостинице детях

Расследование обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

09:36
Алексея Песошина на сельхозярмарке в Казани угостили горячим чаем и блинами из печи

Премьер-министр РТ поинтересовался у сельхозпроизводителей, как идет торговля на ярмарке.

09:00
Эльмира Калимуллина выпустит экспериментальный клип, сочетающий татарский романс и рэп
08:26
Тетюшане победили в конкурсе социальных роликов и фотографий «Я люблю тебя, жизнь…!»

Диплом за первое место в номинации «Социальный ролик» вручили Игорю Зарубину и Эдуарде Гильмановой.

08:00
Эльмира Калимуллина о комедии «Кире»: «Вы меня такой еще не видели»

Предпремьерный показ картины, в которой снялась заслуженная артистка РТ, состоится 2 ноября в КДК имени Ленина.

07:40
В Буинске юные экологи из детских садов Татарстана защитили свое проекты

Воспитанники и педагоги представили яркие красочные выступления и авторскую коллекцию «Узоры Поволжья».

07:04
Песошин посетит Агропромпарк и площадку акции Минобороны РФ у казанской «Чаши»

Премьер-министр РТ заслушает доклады о ходе выполнения республиканских программ.

06:43
Нижнекамские школьники познакомились с современным фермерством

На ферме ребята познакомились с современным фермерством, посетили настоящее производство и даже сами научились создавать сыр.

06:10
Запущено голосование по названию трассы Москва – Казань

Для скоростной магистрали уже предложены три варианта названия: «Восток», «Евразия» и «Казань».

05:16
В Музее болгарской цивилизации во время «Ночи искусств» откроются три новые выставки

Вниманию посетителей представят три новые выставки, посвященные Великому Болгару.

04:38
Воспитанники детсада «Сказка» в Тетюшах посадили саженцы пихты бальзамической

В рамках встречи лесничий Ранил Рахматуллин рассказал детям о лесе, его обитателях, а также экологических, экономических и социальных функциях лесов.

03:28
В Нижнекамске проведут посвященный Николаю Лемаеву вечер памяти

В ноябре состоятся несколько мероприятий, посвященных 90-летию Лемаева.

02:06
На «Ночи искусств» менделеевцев при помощи эффектов погрузят в прошлое города

Иммерсивная экскурсия состоится вечером 3 ноября.

01:24
В Кукморе проведут осенний марш-бросок «Кукморский патриот» ко Дню народного единства

Участники смогут преодолеть дистанции протяженностью 3, 5 и 7 километров различной сложности.

00:24
Нижнекамцам предоставили больше времени для прохождения диспансеризации

Для прохождения профилактического медосмотра не требуется предварительной записи к терапевту или другим врачам.

События