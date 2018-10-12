Марат Зяббаров: Татарстан полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Республика полностью обеспечивает себя основными видами продовольственных товаров. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На совещании глава профильного министерства рассказал о ситуации на рынке пищевой и перерабатывающей промышленности республики.

«В настоящее время мы в полном объеме обеспечиваем население республики основными видами продовольствия за счет собственного производства», – заявил министр.

Исходя из рекомендаций рациональных норм потребления пищевых продуктов, обеспеченность по мясу, молоку, яйцу и хлебу составила более 100%, по сахару и картофелю – более 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в шесть раз, отметил Марат Зяббаров.

По словам руководителя профильного министерства, за 9 месяцев текущего года объем производства пищевых продуктов увеличился к аналогичному периоду 2018 года на 5,9%.

«Самый большой рост достигнут по рыбе переработанной и консервированной – 47,1%, крупе – 39,3%, кисломолочной продукции – 23,1%, сливочному маслу – 20,4%, мясу – 15,7%», – уточнил глава Минсельхозпрода РТ.

Также министр отметил, что данные показатели достигнуты, помимо всего прочего, благодаря проведению в текущем году комплекса мероприятий по открытию новых и модернизации существующих мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В Татарстане в настоящее время насчитывается около одной тысячи таких предприятий.

Согласно данным ведомства, в республике производство молока обработанного (включая молоко для детского питания) увеличилось за январь – сентябрь этого года на 12,5%, макаронных изделий – на 11,2%, сыров – на 10,9%. Больше, чем за девять месяцев прошлого года, произведено также сахара, майонезов, муки из зерновых культур и других видов пищевых продуктов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Татарстан занимает среди 14 регионов Приволжского федерального округа лидирующие позиции по уровню низких цен на продовольственные товары.

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