Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В республике многие продукты питания дешевле, чем в других регионах ПФО. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщил Марат Зяббаров, Татарстан занимает среди 14 регионов Приволжского федерального округа лидирующие позиции по уровню низких цен на продовольственные товары. «Первое место – по маслу сливочному, сметане, муке, гречневой крупе, второе место – по говядине, молоку пастеризованному, сырам, третье место – по моркови», – доложил глава Минсельхозпрода РТ.

Согласно информации профильного министерства, в республике уровень средних цен на сметану составляет 161,2 рубля за кг, муку пшеничную – 28,5, масло сливочное – 476,9, крупу гречневую – 38,0 рублей за кг. На сельхозярмарках же гречка реализуется по цене 30 рублей, уточнили в ведомстве.

Заметно дешевле, чем в других регионах ПФО, и другие продовольственные товары. К примеру, средняя цена на говядину 320,5 рубля за кг, сыр сычужный твердый и мягкий – 457,1, молоко пастеризованное (2,5–3,2% жирности) – 45,8 рубля за кг.

«Условный (минимальный) набор продуктов питания в Республике Татарстан один из самых доступных, в сентябре он составил 3 тыс. 466,83 рубля», – проинформировал министр.

Также он уточнил, что по дешевизне этого набора республика занимает четвертое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

По данным Минсельхозпрода РТ, стоимость условного продуктового набора составляет по ПФО 3 тыс. 589,96 рубля. Самый дорогой условный набор продуктов в округе в Самарской области – 3 тыс. 938,12 рубля, а самый низкий – в Республике Мордовия – 3 тыс. 321,11 рубля.

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