WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 ноября 2019, 10:32

ОбществоСельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Рекомендуем

ОбществоСельское хозяйство

Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Фото: tatarstan.ru

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в РТ в сентябре составила 3 тыс. 466,83 рубля.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). В республике многие продукты питания дешевле, чем в других регионах ПФО. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщил Марат Зяббаров, Татарстан занимает среди 14 регионов Приволжского федерального округа лидирующие позиции по уровню низких цен на продовольственные товары. «Первое место – по маслу сливочному, сметане, муке, гречневой крупе, второе место – по говядине, молоку пастеризованному, сырам, третье место – по моркови», – доложил глава Минсельхозпрода РТ.

Согласно информации профильного министерства, в республике уровень средних цен на сметану составляет 161,2 рубля за кг, муку пшеничную – 28,5, масло сливочное – 476,9, крупу гречневую – 38,0 рублей за кг. На сельхозярмарках же гречка реализуется по цене 30 рублей, уточнили в ведомстве.

Заметно дешевле, чем в других регионах ПФО, и другие продовольственные товары. К примеру, средняя цена на говядину 320,5 рубля за кг, сыр сычужный твердый и мягкий – 457,1, молоко пастеризованное (2,5–3,2% жирности) – 45,8 рубля за кг.

«Условный (минимальный) набор продуктов питания в Республике Татарстан один из самых доступных, в сентябре он составил 3 тыс. 466,83 рубля», – проинформировал министр.

Также он уточнил, что по дешевизне этого набора республика занимает четвертое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

По данным Минсельхозпрода РТ, стоимость условного продуктового набора составляет по ПФО 3 тыс. 589,96 рубля. Самый дорогой условный набор продуктов в округе в Самарской области – 3 тыс. 938,12 рубля, а самый низкий – в Республике Мордовия – 3 тыс. 321,11 рубля.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Алексея Песошина на сельхозярмарке в Казани угостили горячим чаем и блинами из печи
Новости дня
11:04
В Татарстане введено в эксплуатацию 78% жилья от плана

На сегодня план ввода жилья в полном объеме выполнен в 14 муниципальных образованиях республики.

11:01
Под Заинском авто занесло на скользкой дороге и выбросило в кювет, есть пострадавшие

ДТП произошло накануне вечером в поворота на поселок Мирный.

10:37
После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

В больницу с жалобами на рвоту и боли в животе доставили шестерых детей.

10:32
Минсельхозпрод РТ: В Татарстане самые низкие цены на масло, сметану, муку и гречку

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в РТ в сентябре составила 3 тыс. 466,83 рубля.

10:11
Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе рисунков и эссе «Культура мира»

Лучшие 250 рисунков и 250 эссе включат в специальный каталог, который направят Президенту РФ Владимиру Путину и руководителям России.

10:03
Маленькие футболисты турнира России попали в больницу с кишечной инфекцией в Казани

С жалобами на рвоту и боли в животе за помощью к медикам обратились 16 детей.

09:53
Прокуратура РТ проверяет информацию в СМИ об отравившихся в гостинице детях

Расследование обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

09:36
Алексея Песошина на сельхозярмарке в Казани угостили горячим чаем и блинами из печи

Премьер-министр РТ поинтересовался у сельхозпроизводителей, как идет торговля на ярмарке.

09:00
Эльмира Калимуллина выпустит экспериментальный клип, сочетающий татарский романс и рэп
08:26
Тетюшане победили в конкурсе социальных роликов и фотографий «Я люблю тебя, жизнь…!»

Диплом за первое место в номинации «Социальный ролик» вручили Игорю Зарубину и Эдуарде Гильмановой.

08:00
Эльмира Калимуллина о комедии «Кире»: «Вы меня такой еще не видели»

Предпремьерный показ картины, в которой снялась заслуженная артистка РТ, состоится 2 ноября в КДК имени Ленина.

07:40
В Буинске юные экологи из детских садов Татарстана защитили свое проекты

Воспитанники и педагоги представили яркие красочные выступления и авторскую коллекцию «Узоры Поволжья».

07:04
Песошин посетит Агропромпарк и площадку акции Минобороны РФ у казанской «Чаши»

Премьер-министр РТ заслушает доклады о ходе выполнения республиканских программ.

06:43
Нижнекамские школьники познакомились с современным фермерством

На ферме ребята познакомились с современным фермерством, посетили настоящее производство и даже сами научились создавать сыр.

06:10
Запущено голосование по названию трассы Москва – Казань

Для скоростной магистрали уже предложены три варианта названия: «Восток», «Евразия» и «Казань».

05:16
В Музее болгарской цивилизации во время «Ночи искусств» откроются три новые выставки

Вниманию посетителей представят три новые выставки, посвященные Великому Болгару.

04:38
Воспитанники детсада «Сказка» в Тетюшах посадили саженцы пихты бальзамической

В рамках встречи лесничий Ранил Рахматуллин рассказал детям о лесе, его обитателях, а также экологических, экономических и социальных функциях лесов.

03:28
В Нижнекамске проведут посвященный Николаю Лемаеву вечер памяти

В ноябре состоятся несколько мероприятий, посвященных 90-летию Лемаева.

02:06
На «Ночи искусств» менделеевцев при помощи эффектов погрузят в прошлое города

Иммерсивная экскурсия состоится вечером 3 ноября.

01:24
В Кукморе проведут осенний марш-бросок «Кукморский патриот» ко Дню народного единства

Участники смогут преодолеть дистанции протяженностью 3, 5 и 7 километров различной сложности.

00:24
Нижнекамцам предоставили больше времени для прохождения диспансеризации

Для прохождения профилактического медосмотра не требуется предварительной записи к терапевту или другим врачам.

1.11 23:48
В Музее Васильева на «Ночь искусств» проведут лекции, концерт и встречу с дизайнером

Акция начнется в полдень с лектория «Вселенная Ильдара Зарипова» о работах самобытного художника.

1.11 23:32
В России отзывают около 400 автомобилей Mercedes-Benz
1.11 23:16
В менделеевском парке «Ушковские острова» открыли памятник гудку

Новую достопримечательность высотой более трех метров разместили в центре парка, около пруда.

1.11 23:06
Налог для самозанятых собираются ввести во всех регионах РФ с июля 2020 года
События