После отравления юных футболистов в казанской гостинице возбуждено уголовное дело

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). После отравления юных футболистов в казанской гостинице «Кристалл» возбуждено уголовное дело, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ.

Следствие установило, что 1 ноября в Казани в больницу с признаками отравления обратились 31 ребенок (все постояльцы гостиницы «Кристалл»). После осмотра врачами 6 детей были госпитализированы.

По предварительным данным, все заболевшие дети ели в ресторане гостиницы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, прокуратура РТ проверяет информацию СМИ об отравлении детей. Позже Минздрав РТ подтвердил, что в инфекционную городскую больницу с признаками отравления доставлены 6 детей. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

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