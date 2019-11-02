Маленькие футболисты турнира России попали в больницу с кишечной инфекцией в Казани

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). 16 маленьких участников детского футбольного турнира России с признаками кишечной инфекции поступили в больницу из казанского отеля. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Дети 7-10 лет приехали в столицу Татарстана с разных регионов России на соревнования и остановились в отеле «Кристалл».

1 ноября дети начали с жаловаться на рвоту и боли в животе. Тогда в отель вызвали две бригады скорой помощи.

«Все дети осмотрены. В Республиканскую клиническую инфекционную больницу МЗ РТ было доставлено 6 детей, из них три малыша госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения РТ», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

Сразу после вызова скорой в гостиницу немедленно выехали специалисты Роспотребнадзора по РТ.

«Проводится эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир, а это 111 человек, осмотрены медработниками, лиц с симптомами ОКИ не выявлено, установлено медицинское наблюдение. Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан», – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура РТ начал проверку информации СМИ об отравлении детей в казанской гостинице.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.