Марат Зяббаров заявил о разнице цен на овощи в 70% на сельхозярмарках и торговых сетях

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане цены на овощи на сельхозярмарках значительно ниже, чем в торговых сетях. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Наблюдается неплохой уровень организации ярмарок. Продукции достаточно, ассортимент хороший. Качество продукции постоянно контролируют сотрудники ветеринарной службы. Цены на ярмарках ниже, чем в торговых сетях. Например, по овощам разница доходит до 70%», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По его словам, несмотря на то, что объем завозимой на ярмарки продукции достаточен для удовлетворения потребительского спроса населения, на площадках установлены ящики для заявок от покупателей. «Чтобы производители знали, какую еще продукцию нужно привезти на следующую ярмарку», – уточнил спикер.

Марат Зяббаров напомнил, что сельскохозяйственные ярмарки проводятся на 15 площадках в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах, а также в Зеленодольском районе Татарстана. «Проведено семь осенних ярмарок. Всего на торговые площадки завезена продукция на общую сумму 489 млн рублей», – отметил он.

В Татарстане площади картофеля и овощей в хозяйствах составляют 7,8 тыс. га. На сегодня валовой сбор картофеля составил 152 тыс. тонн при урожайности 294 ц/га. Овощи убраны на площади 2,3 тыс. га, валовой сбор – 54,8 тыс. тонн при урожайности 236 ц/га.

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