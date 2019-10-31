Эльмира Калимуллина о комедии «Кире»: «Вы меня такой еще не видели»

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня, 2 ноября, состоится предпремьерный показ татарской комедии «Кире», в которой снялась заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина. Исполнительница призналась в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину, что такой зрители ее еще не видели.

«Честно, вы меня такой еще не видели. Когда я прочитала сценарий, я сказала: “Это безумно интересно. Конечно, да. Но что же будет дальше?“» – рассказала певица.

Фильм повествует о москвиче, который приезжает в Татарстан, чтобы уговорить старомодного казанца, у которого есть семья и розовая коза, продать дом в центре города. Договориться героям будет трудно – как в прямом, так и в переносном смысле.

В картине также задействованы участник «Квартета И» Камиль Ларин, артисты Роман Ерыгин, Фирая Акберова, Фанис Зиганшин и многие другие.

Интервью с российской певицей, финалисткой конкурса «Голос» Эльмирой Калимуллиной можно полностью прочитать на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, 2 ноября, в 18.30 и в воскресенье, 3 ноября, в 13.30.

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