WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

1 ноября 2019, 21:00

Экономика и финансыОбщество

Минтруд России намерен упростить порядок назначения и выдачи пенсий

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Минтруд России намерен упростить порядок назначения и выдачи пенсий

В частности, при назначении пенсий будут использоваться сведения из государственных информационных систем.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты России планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После вступления в силу соответствующего приказа россиянам не придется предоставлять документы для установления или перерасчета страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, «если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России».

Помимо этого, при назначении пенсий будут использоваться сведения из государственных информационных систем. Это Федеральный реестр инвалидов (сведения об инвалидности), Единый реестр записей актов гражданского состояния (о гражданском состоянии, рождении и смерти), Единая государственная информационная система социального обеспечения (о гражданстве, паспорте и домашнем адресе) и так далее, напомнили в министерстве.

Кроме того, пенсии будут устанавливать на основании информации, полученной от государственных органов, учреждений и организаций.

Прекращать или приостанавливать выплату пенсий и иных выплат, предоставление которых зависит от факта работы, будут на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, добавили в Минтруда РФ. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани назвали достойной пенсию в 36 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка «Магия театра»
Новости дня
21:26
«Этнографический диктант»: тетюшане написали, что такое такмак, бортничество и кубыз

В образовательной акции приняло участие 120 представителей организаций и учебных заведений Тетюшского района.

21:10
На ремонт спортивного корпуса КАИ дополнительно потратят почти полмиллиона рублей

Завершить ремонтные работы предполагается до конца текущего года.

21:00
Минтруд России намерен упростить порядок назначения и выдачи пенсий
20:48
Смартфонам на Android начал угрожать неудаляемый вирус
20:32
Казань примет самый крупный в России турнир по математике

На Уральский турнир юных математиков зарегистрировалось более 100 команд из разных городов России.

20:16
Мониторингом воздуха в Нижнекамске займется финская компания

Финская корпорация – крупнейший поставщик измерительных датчиков отходящих газов предприятий, а также автоматических метеостанций.

20:02
В Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка «Магия театра»

Посетители Нацбиблиотеки РТ увидят новые изображения памятных монет Банка России театральной тематики.

19:48
Казань вошла в топ-5 городов по качеству городской среды

Лидером подготовленного Минстроем РФ рейтинга среди крупнейших городов стала Москва.

19:41
В Тукаевском районе РТ при лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека

Авария произошла неподалеку от деревни Куперле сегодня вечером.

19:36
На «Казань Арене» приступили к монтажу системы подогрева нового футбольного поля

Подрядчикам предстоит уложить почти 30 километров новых труб системы подогрева газона.

19:28
Рособрнадзор предложил ввести для выпускников обязательную контрольную по истории
19:12
Глава Союзмолока в Казани назвал преимущества «Меркурия» перед маркировкой товаров
19:00
Казанец Александр Красных завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

Соревнования сильнейших пловцов мира стартовали в казанском Дворце водных видов спорта.

18:58
В Алькеевском районе РТ в 32 домах установили автономные пожарные извещатели

Работа по установке автономных пожарных извещателей проводится по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова.

18:50
Ровно 16 лет назад «Рубин» завоевал бронзовые медали чемпионата России по футболу

1 ноября 2003 года подопечные Курбана Бердыева обыграли ЦСКА и сенсационно заняли третье место в национальном чемпионате.

18:38
Программа капремонта превратила казанскую «хрущевку» в арт-объект российского уровня

На ремонт дома и двора потрачено свыше 18 млн рублей, 16,6 млн из которых были перечислены в ходе реализации двух госпрограмм.

18:32
Конвент «Зиланткон» собрал в Казани ролевиков, писателей и косплееров со всего мира

Участников ждут мастер-классы и турниры по настольным играм, фехтованию, танцам, поэзии и многое другое.

18:22
В селе Заинского района после капитального ремонта открыли Дом культуры

Капитального ремонта местные жители и руководство Дома культуры ждали почти 50 лет.

18:10
Фонд поддержки предпринимательства РТ в этом году втрое увеличил выдачу микрозаймов

До конца года компаниям МСП в Татарстане дополнительно выделят микрозаймы на 62 млн рублей.

17:58
В Челнах возвели подземный переход у автостанции, которого ждали 40 лет

Опасное место печально известно тем, что здесь «КАМАЗ» сбил десятилетнюю девочку, которой чуть не оторвало руку.

17:44
Главным конструктором КАМАЗа стал Евгений Макаров

Бывший главный конструктор Данис Валеев перешел на должность советника гендиректора ПАО «КАМАЗ».

17:35
МВД: В России на 70 процентов выросло количество преступлений в IT-сфере
17:26
Казань вошла в перечень креативных городов ЮНЕСКО

В столице Татарстана будут проходить культурные мероприятия под эгидой мировой организации.

17:20
Глава Союзмолока заявил в Казани об экспорте молочной продукции на 300 млн долларов

Большая часть молочных продуктов поставляется в страны СНГ.

17:12
В Татарстане многодетным семьям предоставили почти 35 тыс. земельных участков

В списки на получение земельных участков включили более 54 тыс. заявителей.

События