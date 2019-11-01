Минтруд России намерен упростить порядок назначения и выдачи пенсий

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты России планирует упростить порядок назначения и выплаты пенсий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После вступления в силу соответствующего приказа россиянам не придется предоставлять документы для установления или перерасчета страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, «если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России».

Помимо этого, при назначении пенсий будут использоваться сведения из государственных информационных систем. Это Федеральный реестр инвалидов (сведения об инвалидности), Единый реестр записей актов гражданского состояния (о гражданском состоянии, рождении и смерти), Единая государственная информационная система социального обеспечения (о гражданстве, паспорте и домашнем адресе) и так далее, напомнили в министерстве.

Кроме того, пенсии будут устанавливать на основании информации, полученной от государственных органов, учреждений и организаций.

Прекращать или приостанавливать выплату пенсий и иных выплат, предоставление которых зависит от факта работы, будут на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, добавили в Минтруда РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани назвали достойной пенсию в 36 тыс. рублей.

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