WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

30 октября 2019, 14:34

Экономика и финансыОбщество

Жители Казани назвали достойной пенсию в 36 тыс. рублей

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Жители Казани назвали достойной пенсию в 36 тыс. рублей

В среднем россияне считают необходимой для комфортной жизни пенсию в 40 тыс. рублей.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Жители Казани сочли достойным размером пенсии 36 тыс. рублей. Это следует из исследования, проведенного порталом Superjob.

При этом в среднем россияне считают необходимой для достойной старости пенсию в размере 40 тыс. рублей. Таким образом, запросы жителей столицы Татарстана оказались скромнее общероссийских.

Еще более сдержанными в своих желаниях оказались жители Набережных Челнов – они назвали достойной пенсию в 34,7 тыс. рублей.

Наиболее высоким размер достойной пенсии оказался у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока – 43,9 тыс., 42,2 тыс. и 42 тыс. рублей соответственно.

При этом лишь 20% казанцев рассчитывают жить на государственную пенсию после достижения пенсионного возраста. 25% жителей столицы РТ намерены продолжать работать или подрабатывать, а 21% надеется на личные сбережения. Еще 3% назвали в качестве источника доходов на пенсии средства, вложенные в НПФ, 1% вспомнил о помощи детей, 8% дали другие ответы, а 22% не смогли сказать ничего определенного.

Среди челнинцев собираются жить на государственную пенсию 28%, хотят продолжать работать 20%, на сбережения надеются 11%, на НПФ – 5%, на помощь детей – 3%, на иные варианты – 7%, а не смогли ответить определенно – 26%.

В целом по России на государственную пенсию рассчитывают 22%, на работу или подработку – 29%, на сбережения – 14%, на НПФ и помощь детей – по 3%, на другие варианты – 7%, а затруднились с ответом – 22%.

Опросы проводились с 10 сентября по 4 октября в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек и с 18 по 27 октября в 352 населенных пунктах всех федеральных округов. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В «офицерском доме» Порохового завода предложено открыть музей казенного предприятия
Новости дня
14:42
Мухаметшин в Страсбурге заявил о возможности тиражировать опыт Татарстана в Европе

Глава парламента выступил на заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

14:37
Пожилой мужчина упал в яму у драмтеатра в Нижнекамске и замерз насмерть

После гибели 70-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

14:34
Жители Казани назвали достойной пенсию в 36 тыс. рублей

В среднем россияне считают необходимой для комфортной жизни пенсию в 40 тыс. рублей.

14:21
Благодаря прокуратуре сотрудникам частной школы в Челнах выплатили долг по зарплате

Долг перед 51 работником школы «Веста» превысил 2,8 млн рублей.

14:10
В «офицерском доме» Порохового завода предложено открыть музей казенного предприятия

Старинное здание включено в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Казани и является предметом охраны.

14:02
В Набережных Челнах среди самозанятых разыграют билеты, сертификаты и ноутбук

Проведет стимулирующую акцию Торгово-промышленная палата Автограда.

13:40
Путин поблагодарил за профессионализм коллектив авиакомпании «Россия»

Консалтинговое агентство Brand Finance включило «Россию» в список самых важных брендов России.

13:36
Врач МКДЦ рассказал о способах снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Болезни сердца и сосудов являются одной из основных причин всех смертей в мире.

13:25
Житель РТ заплатил 110 тысяч за избиение полицейского, чтобы избежать других мер

36-летний мужчина уклонялся от уплаты штрафа за применение насилия против представителя власти.

13:22
Эксперт назвал маловероятным отток российских туристов из Турции из-за нового налога

«Налог на проживание», ставка которого составит 1%, вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

13:20
Гайд по выгоде: на что потратить 30% кэшбэка от МегаФона
13:14
Данис Зарипов примет участие в матче «Ак Барса» против «Адмирала»

Прошлую игру с «Амуром» форвард пропустил из-за ротации состава.

13:10
Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов

Общее число клиентов банковских виртуальных операторов за 2019 год выросло в три раза и достигло 1,385 млн.

13:04
Татарстан лидирует по числу заявок на олимпиаду, проводимую под эгидой Путина

Самыми популярными направлениями у студентов республики стали «Лечебное дело и педиатрия», «Биология», «Химия», «Психология» и «Математика».

12:50
Файзрахманов уходит с должности директора татарского драмтеатра в Набережных Челнах

Руководитель учреждения культуры взял отпуск на полтора месяца с последующим увольнением.

12:49
ГИБДД Казани ищет очевидцев ДТП, в котором пассажирка получила переломы в автобусе

Авария произошла утром на Сибирском тракте.

12:38
Футболиста дубля «Рубина» перевели в реабилитационный центр в Подмосковье

Вячеслав Фомин во время матча против «Спартака» повредил заднюю париетальную брюшину.

12:30
Православным посоветовали не праздновать Хэллоуин и не глумиться над смертью

Праздник отражает языческие идеи и заставляет некоторых людей увеличивать траты, считает протоиерей Алексей Чубаков.

12:19
Казанца задержали с 1,5 кг «синтетики» и удостоверением помощника замгенпрокурора

Автомобиль злоумышленника остановили по дороге в Зеленодольск.

12:08
В Татарстане земли под индивидуальное строительство подешевели на 2% за год

За это время земля промышленного назначения подорожала на 8%, а средняя цена земли сельхозназначения не изменилась.

11:58
Воспитанник «Ак Барса» впервые в истории НХЛ забросил шайбу в стиле «лакросс»

Андрей Свечников своим голом помог «Каролине» обыграть «Калгари».

11:56
Бродвейский хит о том, как «шоу пошло не так», представят в Казани

В спектакле-катастрофе задействованы актеры ведущих драматических театров Москвы.

11:43
Прокуратура: Челнинский «Арарат», в котором погиб ребенок, не был защищен от пожаров

Прокуратура города завершила масштабную проверку после смертельного пожара в Набережных Челнах.

11:38
Татарстан занял первое место в британском рейтинге лучших мест для делового туризма

Международная премия британского издания Buying Business Travel 25 лет подряд вручается в Лондоне и с 2016 года – в Москве.

11:29
В Челнах стартует процесс по делу четверых организаторов «Свидетелей Иеговы»*

Во время обысков силовики нашли религиозную литературу «Иеговистов»* — более 500 книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями.

События