Жители Казани назвали достойной пенсию в 36 тыс. рублей

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Жители Казани сочли достойным размером пенсии 36 тыс. рублей. Это следует из исследования, проведенного порталом Superjob.

При этом в среднем россияне считают необходимой для достойной старости пенсию в размере 40 тыс. рублей. Таким образом, запросы жителей столицы Татарстана оказались скромнее общероссийских.

Еще более сдержанными в своих желаниях оказались жители Набережных Челнов – они назвали достойной пенсию в 34,7 тыс. рублей.

Наиболее высоким размер достойной пенсии оказался у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока – 43,9 тыс., 42,2 тыс. и 42 тыс. рублей соответственно.

При этом лишь 20% казанцев рассчитывают жить на государственную пенсию после достижения пенсионного возраста. 25% жителей столицы РТ намерены продолжать работать или подрабатывать, а 21% надеется на личные сбережения. Еще 3% назвали в качестве источника доходов на пенсии средства, вложенные в НПФ, 1% вспомнил о помощи детей, 8% дали другие ответы, а 22% не смогли сказать ничего определенного.

Среди челнинцев собираются жить на государственную пенсию 28%, хотят продолжать работать 20%, на сбережения надеются 11%, на НПФ – 5%, на помощь детей – 3%, на иные варианты – 7%, а не смогли ответить определенно – 26%.

В целом по России на государственную пенсию рассчитывают 22%, на работу или подработку – 29%, на сбережения – 14%, на НПФ и помощь детей – по 3%, на другие варианты – 7%, а затруднились с ответом – 22%.

Опросы проводились с 10 сентября по 4 октября в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек и с 18 по 27 октября в 352 населенных пунктах всех федеральных округов.

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