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Татар-информ

21 октября 2019, 07:26

Hi-Tech

Составлен топ самых быстрых смартфонов на Android

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Hi-Tech

Составлен топ самых быстрых смартфонов на Android

Лидером рейтинга стал предназначенный для любителей игр Red Magic 3.

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Игровой смартфон Red Magic 3 от компании Nubia, известный также как Red Devil 3, оказался самым производительным из гаджетов на операционной системе Android, доступных в III квартале 2019 года.

Рейтинг смартфонов по производительности составили разработчики соответствующего теста Master Lu, сообщает издание iXBT.com.

На втором месте разместилось еще одно устройство, предназначенное в первую очередь для геймеров, но уже от более известного производителя – Black Shark 2 Pro от корпорации Xiaomi.

Кроме того, в топ-5 вошли смартфоны Mate 30 Pro от Huawei, Galaxy Note10+ 5G от Samsung и Axon 10 Pro 5G от ZTE.

Все возглавившие рейтинг устройства оснащены такими процессорами от американской компании Qualcomm и китайской Huawei, как «флагманские SoC Qualcomm Snapdragon 855 и 855 Plus, а также Kirin 990», отмечает издание. 

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