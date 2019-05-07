Минцифры РТ: Закон о «суверенном Рунете» нельзя сравнивать с китайским фаерволом

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Абсолютно некорректно сравнивать закон о «суверенном Рунете» с системой фильтрации содержимого Интернета в Китае, которую называют Великим китайским фаерволом. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

«Проект „Золотой щит“ (неофициальное название проекта в Китае — прим. Т-и) предусматривает гораздо более жесткие меры по отношению к своим интернет-пользователям. Мы по-прежнему сможем заходить на иностранные сайты, проверять ленту в Facebook и Instagram. Основной посыл в том, что создаются меры подстраховки, чтобы в случае отключения от всемирной сети мы с вами не остались в информационном вакууме. Может быть, это никогда не произойдет — но план Б должен быть всегда», — сказали в Минцифры РТ.

Минцифры РТ положительно относится к нововведению, так как закон направлен на защиту интересов граждан. Федеральный закон не направлен на ограничение операторами связи или организаторами распространения информации доступа к информации в Интернете, добавили в пресс-службе.

Сегодня, 1 ноября, вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Необходимость принятия закона обусловлена возможностью влияния зарубежных стран на киберпространство и цифровую экономику России.

Так, запланировано создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам всемирной сети. Устанавливаются требования к функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории России сети «Интернет» и сети связи общего пользования.

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