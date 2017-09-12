В Музее Васильева на «Ночь искусств» проведут лекции, концерт и встречу с дизайнером

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Казани ко всероссийской акции «Ночь искусств» присоединится музей Константина Васильева. 3 ноября здесь состоятся лекции, мастер-классы, в том числе для детей, проведут концерт и встречу с дизайнером. Об этом сообщается в официальном паблике во «ВКонтакте».



Акция начнется в полдень с лектория «Вселенная Ильдара Зарипова» о работах самобытного художника. Через час здесь прочтут лекцию, посвященную иконе «Троица» легендарного иконописца Андрея Рублева, в два часа расскажут о жизни и творчестве основоположника татарского изобразительного искусства Баки Урманче, а также покажут киноленту «Сагыш».



В три часа стартует еще один лекторий – «История одной картины» о «Параде на Красной площади 7 ноября 1941 года» Константина Васильева. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.





Параллельно с трех часов начнутся мастер-классы для детей. Юным гостям музея проведут уроки по акварельной живописи, декоративной росписи, дети сами создадут народную игрушку-вертушку, научатся варить мыло.



На четыре часа запланировано два концерта – классической музыки и народного фольклора. В финале «Ночи искусств» состоится встреча с дизайнером Анитой Грэй.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Ночь искусств» в Казани включит показы драмы Тарковского и мелодрамы Панкратова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.