«Ночь искусств» в Казани включит показы драмы Тарковского и мелодрамы Панкратова

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Во время всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября горожане смогут посмотреть кино на двух площадках Казани: в Галерее современного искусства и в Национальном музее РТ. Об этом сообщает Дирекция «Время кино».

«Время кино в Галерее современного искусства» начнется в полдень с искусствоведческого комментария Анны Калиной к исторической драме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Мероприятие продолжится показом самого фильма. В час дня зрителям представят первую серию киноленты «Андрей Рублев».

Фильм описывает период неурядиц на Руси в начале XV века, как бы увиденных глазами монаха-иконописца Андрея Рублева. Отдельные новеллы сюжетно мало связаны друг с другом, но рисуют общую картину средневековой Руси, складывающуюся наподобие мозаики. Показ второй серии начнется в семь вечера.

А в пять вечера публика окунется в магию хоррора. Киновед, программный директор Международного молодежного кинофестиваля в Казани Адиля Хайбуллина проведет в ГСИ лекцию «Хичкок — мастер ужаса».

В Национальном музее РТ в десять вечера состоится показ мелодрамы Александра Панкратова «Портрет жены художника». По сюжету художник Павел Алексеевич проводит с женой Ниной отпуск в небольшом загородном пансионате. Для него это возможность собраться с мыслями и наконец-таки после долгих лет написать новую картину. Нина же, наряду с обычной жизнью отдыхающих, заводит роман с другим мужчиной.

Вход на все мероприятия свободный.

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