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Татар-информ

1 ноября 2019, 18:22

Культура

В селе Заинского района после капитального ремонта открыли Дом культуры

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Культура

В селе Заинского района после капитального ремонта открыли Дом культуры

Фото: zainsk-inform.ru

Капитального ремонта местные жители и руководство Дома культуры ждали почти 50 лет.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В селе Нижнее Бишево Заинского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 15 млн рублей. Об этом пишут «Новости Заинска».

Торжественное открытие прошло при участии главы Заинского района Разифа Каримова, его заместителя Валерия Акатьева, руководителя исполкома района Ильнара Хафизова.

Директор дома культуры Наталья Валиахметова рассказала, что с года основания здесь выполнялся лишь косметический текущий ремонт. Капитального ремонта местные жители и руководство Дома культуры ждали почти 50 лет. В 2019 году он состоялся благодаря республиканской программе.

Строители утеплили фасад и обшили его металлосайдингом, обновили все коммуникации – водоснабжение, водоотведение, отопление, электросети, вентиляцию, провели косметический ремонт кабинетов, коридоров, холла, зрительного зала и сцены.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске после капитального ремонта открылся «Комбинат здоровья» за 28 млн рублей.

 

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