В Заинске после капитального ремонта открылся «Комбинат здоровья» за 28 млн рублей

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В Заинске после капитального ремонта состоялось открытие «Комбината здоровья». На ремонтные работы из республиканского бюджета было израсходовано 28 млн рублей, передает «Заинск-информ».



Открытие состоялось при участии главы района Разифа Каримова, руководителей исполкомов района и города Ильнара Хафизова и Антона Петрова, депутатов районного и городского советов, руководителей крупных предприятий города.





Этот очень важный для города объект был сдан в эксплуатацию в 2008 году, и с тех пор комбинат ни разу не ремонтировался. Ремонтные работы стартовали этим летом и в основном коснулись банного комплекса. Строители заменили тепловую сеть, вентиляционную систему, которые были сильно изношены. В прачечную закупили новые стиральные машины.



Руководство комбината также обратило внимание на то, что качество обслуживания здесь необходимо поднять на более высокий уровень.



После капитального ремонта комбинат преобразился до неузнаваемости. На сегодняшний день здесь созданы все условия для качественного обслуживания заинцев.

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