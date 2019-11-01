(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). В РТ осудили приятелей, которые надругались над зеленодольцем и забили его до смерти, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

За умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и насильственные действия сексуального характера мужчин в возрасте 27 и 32 лет отправили в колонию строгого режима на 14 лет каждого.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 13 мая в Зеленодольске двое пьяных мужчин из ревности избили знакомого, а потом совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Мужчина скончался от полученных травм.

Злоумышленники попытались скрыться и покинуть территорию страны, но были задержаны.

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