(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Знакомые из ревности совершили над жителем Зеленодольска сексуальное насилие и забили его до смерти, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Вечером 13 мая возле одного из домов на Почтовой улице было найдено тело 27-летнего мужчины с побоями и следами сексуального насилия. По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и насильственных действиях сексуального характера», – рассказал Шептицкий.

В процессе расследования правоохранители вышли на двоих знакомых погибшего, мужчин задержали. Один из них свою причастность отрицал, другой – признал ее частично.

«Следователи считают, что подозреваемые избили мужчину, а потом совершили в отношении него действия сексуального характера. При этом их знакомый снимал происходящее на камеру. Злоумышленники хотели покинуть страну, однако были задержаны. Предварительно, преступление они совершили на почве ревности к подруге», – рассказал Шептицкий.

Подозреваемые заключены под стражу. Следователи изучают обстоятельства случившегося.

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