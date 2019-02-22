Минсельхоз РТ, Союзмолоко и Татмолсоюз договорились сотрудничать в реализации проектов

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Минсельхозпрод РТ, Национальный союз производителей молока России и Союз производителей молока Татарстана сегодня в Казани подписали соглашение о сотрудничестве.

«Подписано соглашение о сотрудничестве между Союзмолоком, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Союзом производителей молока Татарстана. Документ определяет основные направления нашего взаимодействия в части реализации совместных проектов, обмена информацией, поддержки инициатив на федеральном уровне, а также нашей поддержки инициатив министерства и Татмолсоюза для реализации их внутри республики и на федеральном уровне», – рассказал журналистам гендиректор Национального союза производителей молока России Артем Белов.

На встрече с главой Минсельхозпрода РТ Маратом Зяббаровым он отметил, что Татарстан – «номер один в России по производству молока». «При этом видим, что потенциал, который может быть реализован в ближайшие пять-семь лет, в части производства сырого молока, переработки и экспорта достаточно велик», – сказал он.

По мнению Артема Белова, качество продукции, которая производится в республике, «делает ее востребованной в целом по России и создает устойчивый посыл для экспорта». «Мы со своей стороны готовы поддержать производителей и переработчиков Татарстана с точки зрения знаний, опыта, применения инновационных технологий, разработки программных документов», – добавил он.

По словам Марата Зяббарова, одним из важных направлений для Татарстана является экспорт производимой продукции, в том числе и молочной.

«Сегодня в республике строятся десятки животноводческих комплексов молочного направления. Надеюсь, что благодаря им производство молока в дальнейшем увеличится. Поэтому вопрос экспорта для нас очень важен. Надо поддерживать наших производителей молока и свою продукцию вывозить за пределы страны. Для этого у нас есть все возможности», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Ранее на брифинге в Кабмине республики глава Минсельхозпрода РТ сообщил, что за девять месяцев текущего года в Татарстане произведено более 1 млн тонн молока, рост к уровню прошлого года составил 4%. В республике на сегодня производится около 3,5 тыс. тонн молока в сутки (рост равен 5%).

В малых формах хозяйствования республики за девять месяцев 2019 года произведено 555,1 тыс. тонн молока, что составляет 101% к уровню 2018-го.

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