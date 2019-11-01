Глава исполкома Лаишевского района обратился с официальным сообщением к СМИ Татарстана

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Руководитель исполнительного комитета Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов обратился в ИА «Татар-информ» с официальным обращением к татарстанским СМИ.

«Вчера, 31 октября, я подвергся информационной атаке. В ряде СМИ появились сообщения о моем якобы задержании. Заявляю, что я был лишь опрошен по делу. В интересах следствия не буду раскрывать детали дела, но оно связано с проектом на моей прошлой работе в качестве главы Тюлячинского района. Люди, которые подозреваются в коррупции, попытались переложить вину на меня. Строители технопарка в Тюлячах подключили серьезные информационные ресурсы, чтобы очернить мое имя. Мое обращение в СМИ прошу расценивать как обращение в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой разобраться в этой ситуации и наказать виновных за клевету», – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зарипова обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей. Позже стало известно, что прокуратура республики опротестовала действия Следственного комитета.

В сентябре этого года Ильдус Зарипов был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Лаишевского района Татарстана. До этого с 2011 года он возглавлял Тюлячинский район республики.

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