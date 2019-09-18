Экс-глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов стал и.о. руководителя исполкома Лаишевского

(Лаишево, 18 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Ильдус Зарипов выбран исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Лаишевского района Татарстана. Об этом стало известно на внеочередном заседании совета района, в котором принимает участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Он имеет большой опыт работы как на муниципальном уровне, так и на республиканском в руководящих должностях, в реальном секторе экономики. Ильдус Фатихович показал себя как профессионал», — сказал Песошин.

«Самое главное — влиться в эту команду, и я думаю, потом мы все решим. Самое основное — это динамичное развитие района во всех отношениях», — рассказал ИА «Татар-информ» Ильдус Зарипов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Совет Тюлячинского района Татарстана досрочно прекратил полномочия главы района Ильдуса Зарипова.

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