УФАС РТ рассматривает два дела против мусорных регоператоров

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану рассматривает два дела по признакам нарушения региональными операторами по обращению с ТКО антимонопольного законодательства. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил заместитель руководителя ведомства Сергей Павлов.

«В отношении „Гринты“ (отвечает за восточную зону РТ — прим. Т-и) есть вопросы по взаимодействию с контрагентами, перевозчиками, полигонами ТКО, срокам финансовой оплаты указанных услуг», — сказал он.

На УК «ПЖКХ» поступают жалобы о навязывании невыгодных условий договора в части определения объема накапливаемого мусора. Речь идет либо о нормативном методе накопления, либо фактическом, добавил Павлов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казанский федеральный университет не смог добиться особых тарифов на вывоз мусора от УК «ПЖКХ».

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