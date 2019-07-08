КФУ не смог добиться через суд особого тарифа на вывоз отходов от регоператора

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский федеральный университет не смог добиться особых тарифов на вывоз мусора от регионального оператора по обращению с ТКО — компании УК «ПЖКХ». Об этом говорится в решении Арбитражного суда Татарстана.

Спор свелся к тому, каким образом определять условия договора — по фактическим заявкам или по нормативам. Вуз, полагая, что вывоз отходов должен регулироваться им самостоятельно, просил установить в договоре такой вывоз исключительно по заявкам.

Истец, по мнению суда, не представил документов, подтверждающих, что предложенный им вариант вывоза отходов будет действительно безопасным для населения и окружающей среды. «Все доводы истца строятся исключительно на обосновании необходимости финансовой экономии, без обоснования безопасности такого расчета. Ссылка истца на то, что в предыдущие периоды у него отсутствовала заполняемость контейнеров, судом не принимается, поскольку договор заключается на будущее время», — говорится в документе.

Через суд университет рассчитывал снизить плату за обращение с мусором, сообщали ИА «Татар-информ» в компании «РТ-Инвест». Западный регоператор с исковыми требованиями КФУ не согласился, так как постановление Кабмина РТ предусматривает нормативы накопления твердых коммунальных отходов от объектов образования ТКО на территории республики.

УК «ПЖКХ» входит в «РТ-Инвест», дочернюю структуру госкорпорации «Ростех».

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану предупредило ООО «Гринта» (регоператор в восточной зоне РТ) о недопустимости использования доминирующего положения на рынке услуг.

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