В КФУ заверили, что пользователи не почувствуют на себе закон о «суверенном Рунете»

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Закон о «суверенном Рунете» сегодня вступил в силу, но пользователи этого даже не почувствуют, ведь все сайты останутся доступны, а цена на Интернет не подскочит. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Сергей Мосин.

«Закон не несет никаких угроз для российских пользователей. Наоборот он ориентирован на то, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу сети Интернет. Многие считают, что это попытка ограничить свободы пользователей. Но Интернет достаточно четко регламентируется протоколами и стандартами, дальнейшая работа будет осуществляться на их основе. Поэтому все те свободы, которые были, полностью сохранятся», — заверил эксперт.

Пока рано говорить о новых тарифах на Интернет или дополнительных налогах, считает эксперт. Ранее сообщалось, что инициатива может обойтись в 30,8 млрд рублей, но эти средства, вероятно, возьмут из бюджета и средств спонсоров.

«Этот закон не определяет никаких дополнительных сборов, налогов, привлечения финансирования. Наоборот, это основа для того, чтобы инициировать федеральный проект, наверное, с привлечением средств спонсоров и компаний, которые заинтересованы в российском сегменте Интернета», — рассказал Сергей Мосин.

Новые нормы требуют от операторов связи установить на своих сетях специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. Кроме того, они позволят активнее развивать в России инфраструктуру для Интернета: дата-центры, телекоммуникационные узлы и сеть серверов. Кстати, сейчас большинство действующих серверов расположены за пределами РФ, и страны, владеющие ими, могут ограничить доступ для россиян.

«Вопросы инфраструктурной составляющей будут укреплены, и установится суверенитет государства с точки зрения используемых информационных ресурсов и целостности информационного пространства», — подытожил собеседник агентства.

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