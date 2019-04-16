Госдума в третьем чтении одобрила закон о суверенном Рунете за 30,8 млрд рублей

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. На обеспечение функционирования российского сегмента интернета планируется потратить 30,8 млрд рублей. Финансирование проекта будет осуществляться в рамках федеральной программы «Информационная безопасность», пишет газета «Ведомости».

Согласно законопроекту, Роскомнадзор сможет определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого операторы установят на своих сетях «технические средства противодействия угрозам».

Кроме того, в рамках закона будет создан центр мониторинга, владеющий всей информацией обо всей российской инфраструктуре связи. Подразделение откроют в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе, подразумевается, что оно будет управлять сетями в критических ситуациях.

Ранее депутат Государственной Думы от Татарстана Ирек Зиннуров сообщил, что законодательная инициатива нацелена на создание условий для бесперебойной работы российских интернет-ресурсов вне зависимости от происшествий на иностранных серверах.

Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет Президент, то он вступит в силу с ноября 2019 года. Нормы криптографической защиты информации и обязанность операторов использовать национальную систему адресации доменных имен вступят в силу позднее – с 1 января 2021 года.

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