В Татарстане запустили первый в истории трансатлантический рейс

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Впервые в Татарстане запустили беспосадочные рейсы из Казани в Доминиканскую Республику. Вылеты из столицы Татарстана будут осуществляться регулярно, два раза в месяц.

«За всю историю Республики Татарстан это первый подобный рейс, и пассажиры, которые сегодня улетают, они стали частью истории. Загрузка борта составила практически 100%. Прямые перелеты позволят жителям нашей республики и ближайших регионов с комфортом добраться до курорта», — отметил директор по стратегическому развитию международного аэропорта «Казань» Андрей Лопатин.

Сегодня 532 человека, среди них 5 младенцев, вылетели на самолете Boeing 777-300ER из Казани в аэропорт Доминиканы «Ла-Романа». Всего полет продлится 14 часов.

Выполнять регулярные рейсы будет партнер международного аэропорта Казани авиакомпания Azur air.

«Прямые рейсы из Казани в Ла-Романа будут регулярными, они два раза в месяц, так что их можно приобрести вне туристических путёвок», — отметил менеджер департамента информационной политики Azur air Сергей Ахрамеев.

По словам представителя авиакомпании пассажиры прямого рейса смогут сэкономить около 6 тыс. рублей и с более комфортными условиями добраться до тропических островов.

Для туристов первого прямого рейса в Доминикану перед регистрацией подготовили тропические коктейли, развлечения и призы.

Ранее в ИА «Татар-информ» сообщали, что из казанского аэропорта вылетел первый авиарейс в Будапешт почти со 100-процентной загрузкой.

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