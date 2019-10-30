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Татар-информ

30 октября 2019, 23:16

Общество

Из Казани вылетел первый авиарейс в Будапешт почти со 100-процентной загрузкой

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Общество

Из Казани вылетел первый авиарейс в Будапешт почти со 100-процентной загрузкой

Полеты по новому регулярному маршруту будут выполняться по средам и воскресеньям.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В аэропорту Казани сегодня встретили первый прямой регулярный рейс из Будапешта. Тем же авиалайнером пассажиры из Татарстана вылетели в столицу Венгрии.

На торжественной церемонии открытия нового авиарейса Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер сообщил, что из Будапешта в столицу Татарстана вылетели 143 пассажира. «И это хороший показатель для первого рейса. А из Казани летит 173 человека, что составляет 98% загрузки», — добавил он.

По словам дипломата, открытие авиарейса из Будапешта в Казань — «это плод огромной работы, которая проводилась на протяжении пяти лет». «И дата открытия рейса символична — год назад в Москве на встрече Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились о том, что нужно открыть этот прямой авиарейс», — подчеркнул он.

Адам Штифтер также отметил большой спрос на это направление. «Это видим по запросам виз в Генконсульстве Венгрии в Казани. В октябре этого года мы выдали в два раза больше виз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Убежден, что этот рейс будет востребованным и удобным», — сказал он.

Первых пассажиров нового направления поприветствовал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров. «Сегодня первые пассажиры вылетают в Будапешт — красивый город, где живут замечательные люди. Уверен, что вы получите массу положительных впечатлений», — обратился он к татарстанцам.

Выполнять регулярный рейс будет новый зарубежный партнер международного аэропорта Казани авиакомпания Wizz Air. Менеджер по корпоративным взаимодействиям этой компании Паулина Госк заметила, что ранее Wizz Air выполнял полеты по России только в Москву и Санкт-Петербург.

«Мы соединяем два очень красивых города. Сегодня Казань присоединилась к нашей маршрутной сети, которая насчитывает 152 направления. Рада, что мы открыли третий город в России, и это Казань», — заявила она.

«Это не только новое направление в маршрутной сети аэропорта Казани, но и прекрасная возможность для жителей Татарстана и ближайших регионов посетить один из красивейших городов восточной Европы и ощутить все гостеприимство венгерского народа», — продолжил генеральный директор аэропорта столицы Татарстана Сергей Романцов.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Лиана Саетова подчеркнула, что Венгрия — одно из приоритетных направлений для развития туризма. Ежегодно около 20 тыс. туристов приезжают в Россию из Венгрии, констатировала она.

Открытие рейса в аэропорту Казани началось с торжественного разрезания ленты, после чего была объявлена регистрация.

Полеты по маршруту Будапешт — Казань — Будапешт будут выполняться по средам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A320. Из столицы Татарстана самолет вылетает в 23.15 с прибытием в Будапешт в 00.40 следующего дня. Вылет из столицы Венгрии — в 17.15 с посадкой в Казани в 22.40. 

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