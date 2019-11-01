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Татар-информ

1 ноября 2019, 07:22

Экономика и финансыОбщество

Проект по финансовой грамотности в Татарстане и других регионах предложили продлить

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Экономика и финансыОбщество

Проект по финансовой грамотности в Татарстане и других регионах предложили продлить

Республика присоединилась к проекту в 2013 году.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Министерство финансов России намерено предложить Правительству страны продлить реализацию проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Сторчак, передает РИА Новости.

Совместный проект Минфина и Всемирного банка изначально был рассчитан на 2011–2020 годы. Татарстан присоединился к нему в 2013 году.

Сторчак пояснил, что Минфин обратится с просьбой в дальнейшем финансировать проект по повышению финансовой грамотности целиком за счет средств федерального бюджета.

По словам замминистра, исследования и опросы подтверждают эффективность инициативы. В частности, «доля россиян, у которых есть финансовая “подушка безопасности“, в целом по стране составляет менее 25%, в пилотных регионах – 38%, в регионах-участниках – 33%».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан получил 550 тыс. уникальных учебных комплектов по финансовой грамотности, рассчитанных на школьников и их родителей. 

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