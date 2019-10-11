Татарстан получил 550 тыс. уникальных по содержанию и тиражу учебных комплектов по финграмотности

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Татарстан поступило 550 тыс. учебно-методических комплектов по финансовой грамотности, предназначенных для школьников 4 – 11 классов и их родителей. Это уникальный по своему содержанию и тиражу комплект учебных пособий, сообщает Минобрнауки РТ.

Каждый из четырех комплектов включает пять книг для начального образования, средних и старших классов, рабочие тетради для учеников, методические материалы для учителей и родителей.

«Это второй, доработанный выпуск учебно-методических комплектов по финансовой грамотности от Минфина России. Его особенность – беспрецедентно большой тираж, насчитывающий более 11,5 млн экземпляров. Это самый большой единовременный тираж школьных учебников в современной России», – отмечается в сообщении.

Все учебные пособия поставляются в образовательные организации на безвозмездной основе.

Разработанный в России курс финансовой грамотности предусматривает не только реализацию образовательного процесса в школе, но и обсуждение финансовых тем – построение семейного бюджета, управление личными финансами, анализ последствий необдуманных финансовых решений – в кругу семьи. Для этого в каждой возрастной категории выпущены учебные пособия для родителей, что также является уникальной особенностью данного тиража.

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