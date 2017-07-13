Директор РТПЦ РТ заявил о запуске третьего мультиплекса через один-два года

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). Третий мультиплекс появится в России в ближайшие 1-2 года, рассказал ИА «Татар-информ» директор филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан» Владимир Якимов.

«Цифровая технология телевещания позволяет нам наращивать мощности. Следующий — третий — мультиплекс даст в целом 30 каналов, четвертый — сорок», — сказал он.

Перспективная модель будущего — это телевидение высокой и ультравысокой четкости с объемным звуком, 3D-изображением, добавлением виртуальной реальности и всемирным вещательным роумингом. К ней должна стремиться вся телеиндустрия в ближайшие пять-семь лет, добавил собеседник агентства.

«Телевидение является главенствующим информационным пространством для основной массы населения. Оно своего значения не потеряло», — подчеркнул Якимов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан перешел на цифровое эфирное телевизионное вещание федеральных программ, которое позволит жителям республики смотреть двадцать каналов в высоком качестве.

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