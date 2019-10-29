Детский кукольный спектакль откроет День народного единства в Заинске

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). День народного единства жители Заинска отметят насыщенной праздничной программой. 2 ноября в парке культуры и отдыха имени Р. Ш. Фардиева состоится празднование Дня народного единства, сообщает «Заинск-информ».



Программу откроет детский кукольный спектакль «Сказка ложь, да в ней намек». Начало представления запланировано на 9.45.





В 10 часов утра состоится торжественное открытие праздника, после чего жители и гости города смогут посмотреть праздничный концерт «В дружбе народов – единство» с участием местных творческих коллективов и солистов.



После праздничного концерта стартует районный смотр фестиваля-конкурса «Эйлэн – бэйлэн».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани на Дне народного единства разыграют круиз по Волге и полет на борту аэростата.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.