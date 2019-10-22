В Казани на Дне народного единства разыграют круиз по Волге и полет на борту аэростата

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). 4 ноября в КРК «Пирамида» состоится праздничное музыкальное мероприятие «Танцемания» от радио «МИР», приуроченное ко Дню народного единства. На сцену выйдут музыкальные группы Burito и «Винтаж», российский диджей и музыкант DJ Groove, состоятся розыгрыши, сообщают организаторы.





В ходе праздника ведущие «Танцемании» проведут тематическую викторину, посвященную Дню народного единства, и вручат призы. Главным призом станет круиз по реке Волге на четырехпалубном круизном теплоходе. Также гости праздника смогут выиграть полет над Казанью на борту аэростата под управлением чемпиона мира по воздухоплаванию, вице-президента Федерации воздухоплавания России Ивана Меняйло.





«Танцеманию» от радио «МИР» организует Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».





Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Начало концерта запланировано на пять часов вечера.

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