В России из-за неисправности подушек безопасности отзовут более 4 тыс. машин BMW

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В России отзовут 4 тыс. 144 автомобиля BMW из-за проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает Росстандарт.

Будут отозваны некоторые машины 3-й (Е46) и 5-й серий (Е39), реализованные с февраля 2000 года по май 2002-го, с VIN-кодами, представленными на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Причина отзыва – «возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы TAKATA». Они могут быть вызваны продолжительным, в течение многих лет, воздействием высокой влажности воздуха или дефектом качества, допущенным при производстве.

При срабатывании неисправной подушки может возникнуть слишком высокое внутреннее давление, что грозит взрывом газогенератора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России отзывают 27 автомобилей Lamborghini Aventador.

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