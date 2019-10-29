В России отзывают около 30 автомобилей Lamborghini

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В России отзывают 27 автомобилей Lamborghini Aventador, сообщает Росстандарт.

Под программу попали транспортные средства, реализованные с 2017-го по 2019 год, с VIN-кодами, представленными на сайте федерального агентства.

Причина отзыва — вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения. Отмечается, двигатель можно беспрепятственно запустить после его выключения.

В ходе проверки на автомобилях обновят ПО электронного блока управления двигателем.

Ранее сообщалось, что в России отзывают 1 тыс. 153 автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado.

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