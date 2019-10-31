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Татар-информ

31 октября 2019, 23:42

Здоровье и среда

Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина

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Здоровье и среда

Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина

Холестерин связан с запуском процесса выработки такого важного гормона, как инсулин.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Холестерин оказался необходим для активирования рецептора, отвечающего за выработку инсулина. О неожиданной связи двух веществ узнали исследователи из Лундского университета (Швеция) и из Университета Шарджи (ОАЭ), сообщает РИА Новости со ссылкой на их статью в журнале Molecular and Cellular Endocrinology.

Ученые выяснили, что рецептор GPR183 играет ключевую роль при выделении инсулина бета-клетками поджелудочной железы. Процесс запускается после того, как рецептор связывается с одним из метаболитов холестерина, вырабатываемого печенью.

Способность метаболита холестерина увеличивать секрецию инсулина удалось подтвердить в ходе экспериментов на бета-клетках поджелудочной железы мышей и умерших людей. Кроме того, это вещество защищает бета-клетки от клеточного стресса, вызванного длительным или хроническим повышением уровня глюкозы в крови (гликемией).

«Если мы научимся каким-то образом активировать этот рецептор в будущем, это приведет к разработке лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина», – отметил руководитель исследования Альберт Салехи.

Врач также обратил внимание на связь между высоким уровнем холестерина и повышенным выделением инсулина, приводящем к чувству голода, увеличению потребления пищи и, соответственно, возникновению излишнего веса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанский диетолог предупредила о повышении уровня холестерина из-за злоупотребления яйцами

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