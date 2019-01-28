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Татар-информ

18 октября 2019, 10:28

ОбществоЗдоровье и среда

Татарстанский диетолог предупредила о повышении холестерина из-за злоупотребления яйцами

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ОбществоЗдоровье и среда

Татарстанский диетолог предупредила о повышении холестерина из-за злоупотребления яйцами

Фото: архив

Съедать одно яйцо в два дня – это норма, подчеркнула Юлия Киселкова.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Диетолог казанской городской клинической больницы № 7 Юлия Киселкова предупредила о повышении уровня холестерина в крови при приеме в пищу большого количества яиц.

«Это продукт животного происхождения. Если говорить о профилактике заболеваний, то количество животных белков не должно превышать количество растительных. В желтке яиц содержится холестерин – это давно уже доказано. Холестерин в будущем – это атеросклеротические бляшки, инфаркты, если человек очень много яиц съедает», –отметила врач в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Кто-то за раз три-четыре яйца съедает. Как правило, это приводит к плачевным результатам. Повышается холестерин в крови со временем – это риск. Поэтому лучше придерживаться нормы», – сказала диетолог.

Нормой Киселкова назвала потребление одного яйца в два дня либо половины – каждый день. В то же время она заметила, что полностью отказываться от этого продукта нельзя.

«Яйца есть нужно обязательно, там присутствует йод и ряд витаминов. Очень легко усваеваемый белок в яйце – не нагружает пищеварительную систему, легко переваривается и усваивается», – добавила Юлия Киселкова.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация, что россияне превышают годовую норму употребления яиц. В среднем один житель России съедает около 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260 яиц.

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